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الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 18:42

اليمن.. 12,3 مليار دولار خسائر وزارة النقل جراء العدوان

اليمن.. 12,3 مليار دولار خسائر وزارة النقل جراء العدوان
وخلال مؤتمر صحفي عقدت وزارة النقل بالعاصمة صنعاء لاستعراض حجم الاضرار والخسائر في قطاع النقل بالجمهورية اليمنية بعد ثماني سنوات من العدوان والحصار، أوضحت الوزارة أن الخسائر المباشرة في قطاع النقل جراء العدوان والحصار بلغت ١٢ مليار دولار و ٣١٨ مليونا و ٦٢٨ ألف دولار.

وأشارت إلى أن خسائر الهيئة العامة للطيران المدني بلغت ٤ مليار و٤٥٢و ١٠٦ ألف دولار، وخسائر الهيئة العامة للشؤون البحرية مليارين و ١٢٥ و ٧٧٧ ألف دولار

كما بلغت خسائر شركتي الخطوط الجوية اليمنية والسعيدة جراء العدوان والحصار مليارين و١٦٩ ومليون و ٥٩٤ ألف دولار، فيما وصلت خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر مليارين و٧٤٦ مليون و٥٥٤ألف دولار.

ولفتت الوزارة إلى أن خسائر البيئة البحرية اليمنية خلال فترة العدوان والحصار تجاوزت ٢ مليار دولار، وخسائر الهيئة والمؤسسة العامة للنقل البري بلغت مليون و٩٠٠ ألف دولار خسائر مباشرة جراء العدوان والحصار.

وأكد وزير النقل اللواء عبدالوهاب الدرة، خلال المؤتمر، أن الأمم المتحدة لم تف بالتزاماتها في تركيب كرينات جديدة لميناء الحديدة بديلا عن الكرينات التي استهدفها العدوان.

وأشار اللواء الدرة إلى أن الأمم المتحدة مشاركة في عملية احتجاز السفن حيث توجه اليونيفيم السفن إلى منطقة الاحتجاز لتحالف العدوان بدلا عن ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن احتجاز سفن الوقود يضاعف من خسائر قطاع النقل ويزيد من معاناة اليمنيين، مطالبا الأمم المتحدة بفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء والمطارات الأخرى للجمهورية اليمنية دون تقييد للوجهات والرحلات.

وأوضح اللواء الدرة، أن التقديرات الأولية للخسائر غير المباشرة نتيجة استهداف قطاع النقل في الجمهورية اليمنية من قبل تحالف العدوان كبيرة جدا.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء محمدعبدالقادر أنه على الرغم من العدوان والحصار حافظ قطاع الطيران والملاحة في اليمن على أعلى المعايير بشهادة شركات ومؤسسات دولية.
رقم : 1013079
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