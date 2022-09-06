الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 19:17

بو صعب للرئيس اللبناني.. هوكشتين لا يحمل 'الحل النهائي'

بو صعب للرئيس اللبناني.. هوكشتين لا يحمل
واكد أنّ «زيارته لا تعني أنّها تحمل الحلّ النهائي ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل»، وأشار إلى أنّه أبلغ رئيس الجمهورية أنّ هناك «طرفاً ثالثاً يمكن أن يساعد لبنان في الحل وهو شركة توتال»، وأنّ عون سيجري اتصالات للمساعدة في هذا الشأن، مؤكداً أنّ التواصل سيزداد خلال الشهر الحالي.

وأوضح بو صعب، بعد لقائه عون في بعبدا، أنّ «كلّ ما يقال في الإعلام غير دقيق، فهناك نقاط لا تزال عالقة لأن الموضوع شائك ومعقّد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح».

وقال: «لا نرغب في الإفراط بالتفاؤل ولا في التشاؤم، الأمور تسير بوتيرة مقبولة وأيلول شهر حاسم، ونأمل الوصول إلى النتيجة المرجوة، وحريصون على المحافظة على حقوق لبنان بشتى الوسائل».

من جهة أخرى، استنكر بو صعب الهجوم الذي يتعرّض له موقع رئاسة الجمهورية وبالتحديد الرئيس عون، سائلاً: «هل مناسبة للشهداء هي فعلاً المكان المناسب لشنّ هجوم غير مبرّر يحمّل كلّ الفساد الذي شهدته الدولة اللبنانية لهذا العهد؟ هل هو صك براءة لكلّ الفاسدين أم صفقة جديدة؟».

وفي شأن آخر، رأى بو صعب أنّ «عرقلة تشكيل الهيئة العامة للمجلس الأعلى للقضاء يتحمّله المجلس الأعلى للقضاء بشكل مباشر»، لافتاً إلى أنّ «هناك علامة استفهام كبيرة عن المستفيد من هذه العرقلة».

واعتبر أنّ «البداية تكون من خلال تشكيل الهيئة وفق المرسوم الساري المفعول الذي يقضي بتعيين 11 رئيس غرفة ورئيس أول بعد 4 أسابيع من المماطلة».
مصدر : وكالات
رقم : 1013086
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل