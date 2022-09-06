الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 20:13

الصدر يحذر من جهات تريد 'زرع الفتنة'

الصدر يحذر من جهات تريد
وحذر السيد الصدر في تغريدة جديدة له نشرها اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من جهات تريد زرع الفتنة، فيما أعلن البراءة من كل شخص تصدر منه إساءة خلال زيارة الأربعين.

وقال الصدر في تغريدته، "من الواجب لزاما المحافظة على السلم والسلام في زيارة الأربعين لهذا العام بكافة أشكاله. فهناك جهات تريد زرع الفتنة.. فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة وعلى حثالات البعث الصدامي وعلى أي وقح مهما كان ومن أي طرف كان وخصوصا ان هذه الزيارة غالبا ما تكون عامة وغير منحصرة بالزوار العراقيين، ما يعني أهميتها من جهة وخطورتها من جهة أخرى".

وأضاف، "كل من تصدر منه إساءة أو عنف أو اذى أو احتكاك او أي شيء من هذا القبيل فأننا براءة منه ويجب ابلاغ الجهات المختصة لتقوم بواجبها تحت طائلة القانون لا غير".

وتابع، "بل ومن اساء لكم.. فلا سبيل الا التجهيل او الإبلاغ عنه ولا يحق لاحد الرد على الاطلاق فجميعنا نريد خدمة الامام الحسين عليه السلام لا التفريط بالشعائر والمقدسات لا سمح الله ولا بالسلم الأهلي ولن نرضى بإعادة احداث الزيارة الشعبانية ولا مثيلاتها مهما كان والعراق امانة في اعناق الجميع بلا استثناء".

وكرر الصدر، دعوته إلى "عدم تدخل سرايا السلام او الحشد الشعبي او أي فصيل مسلح بل الامر موكول للقوات الأمنية الأخرى مشكورين".
رقم : 1013089
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل