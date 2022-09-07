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الأربعاء 7 أيلول 2022 ساعة 08:53

سوريا تدين قرار واشنطن ضد كوبا

سوريا تدين قرار واشنطن ضد كوبا
وقال المقداد في تغريدة نشرها حساب وزارة الخارجية والمغتربين على موقع تويتر اليوم: إن سياسات الحصار الاقتصادي وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب لا تنتهك القانون الدولي وتخالف إرادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحسب بل أثبتت أنها عقيمة وتخلف آثاراً كارثية على الشعوب.

وأدانت كوبا قرار الولايات المتحدة تمديد (قانون التجارة مع العدو) لمدة عام آخر وهو إجراء يشدد الحصار الجائر المفروض على كوبا منذ أكثر من 60 عاماً.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في تغريدة له على تويتر تعليقاً على القرار الأمريكي: إن “الجريمة استمرت طويلاً لكن الثورة الكوبية ستنجو منها”.
رقم : 1013169
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