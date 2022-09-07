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الأربعاء 7 أيلول 2022 ساعة 10:43

غروسي يصف استهداف محطة زابوروجيه النووية بغير المقبول

غروسي يصف استهداف محطة زابوروجيه النووية بغير المقبول
جاء ذلك بكلمة ل" رافييل غروسي " خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اعرب فيها عن أسفه ازاء الضربات التي تتعرض لها هذه المنشأة النووية مشيرا الى زيارته هذا الموقع وقيامه بتقييم الاوضاع فيه شخصيا.

وشدد غروسي على ان كل أنظمة الأمان والمعدات داخل المحطة يجب أن تعمل بصورة طبيعية دون عوائق ، محذرا من مغبة العبث بهذا الموقع النووي واحتمال حدوث كارثة.

وكان رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا اعلن مؤخرا ، أنّ القصف الأوكراني أدّى إلى تسرب زيت الوقود إلى القناة التي تزود محطة زاباروجيا للطاقة النووية بالمياه.

وقد زار وفدٌ برئاسة غروسي ، المحطة الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة و"روساتوم" عبر أراضيها، وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تقريراً تحدثت فيه عن النتائج التي توصلت إليها بعثتها إلى محطة زاباروجيا التي تتعرّض منذ أكثر من شهر لقصف أوكراني متكرر ومتعمد.

وشدّدت الوكالة، في تقريرها، على "ضرورة وقف قصف أبنية المحطة ومحيطها من أجل المحافظة على السلامة الفيزيائية لبنية المحطة النووية"، مشيرة إلى أنّ "قصف محطة زاباروجيا النووية قد يؤدي إلى إتلاف المعدات المهمة والتسرب غير المحدود للمواد المشعة".

وجاء، في تقرير الوكالة، أنها "توصي جميع أصحاب المصلحة بالالتزام والمساهمة في ضمان سلاسل إمداد فعالة للسلامة النووية للمحطة في جميع الظروف، بما في ذلك ممرات النقل الآمنة".

ولفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "وجود نقص في وسائل الاتصال وقنواتها"، مؤكدةً أنّ هذا القصور "خطير فيما يتعلق بالمحافظة على التشغيل الآمن للمحطة النووية".

وقدّم التقرير توصيات، منها أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصي بتوفير وسائل (اتصال) ووصلات موثوق بها وفائضة عن الحاجة، بما في ذلك الإنترنت و/أو الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، مع جميع المنظمات الخارجية اللازمة للتشغيل الآمن والموثوق به للمرفق".

وتابع أنّ "ضمان التأهب للاستجابة بفعالية لأيّ طوارئ نووية أو إشعاعية، داخل الموقع وخارجه، له أهمية قصوى في الظروف الحالية التي تهدد باستمرار سلامة المحطة وأمنها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت الماضي، أنّها أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية، تهدف إلى إنزال عناصرها والاستيلاء على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 47 مسلحاً أوكرانياً.

وفي وقت سابق، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها أن تساعد زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زاباروجيا النووية على وقف "استفزازات كارثة نووية قد تُحدثها أوكرانيا".
مصدر : وكالات
رقم : 1013181
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