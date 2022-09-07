القوة البرية للجيش تبدأ مناورات الاقتدار اليوم

وقال المتحدث باسم مناورات "الاقتدار 1401"، للقوة البرية للجيش الايراني العميد ثاني كريم جشك: ستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الالكترونية، بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش، وعلى مدار يومين في منطقة "نصر آباد" العامة بمحافظة اصفهان.



وأضاف: ان الهدف من هذه المناورات، هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة.



ولفت العميد ثاني جشك الى انه خلال هذه المناورات سيتم تقييم النقل السريع للقوات من بعض المناطق الى المنطقة المحددة، ورفع قابلية التحرك والتنقل لألوية القوات الخاصة والرد السريع، وتنفيذ انواع التكتيكات المبتكرة المحلية والمهارات المتعددة للوحدات المتخصصة، ومدى التنسيق في تنفيذ العمليات التركيبية للألوية المحترفة وإدارة ساحة المعركة بما يتطابق مع حقائق ساحات المعارك الاخيرة وبتوجهات تدريبية وهجومية ودفاعية.