بوتين يتهم الغرب بتزييف الحقائق في قضية تصدير الحبوب

واكد بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي ، المنعقد في مدنية فلاديفوستوك الروسية ، ان الغرب لم يكن نزيها بشأن ذهاب شحنات الحبوب للدول الأشد فقرا كما زعموا ، مشيرا الى بيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة التي تشير الى تحميل سفينتين فقط من أصل سبعة وثمانين محملة بالمواد الغذائية من اوكرانيا الى الدول المحتاجة .



واضاف بوتين ان كميات المواد المصدرة لهذه الدول بلغت 60000 طن فقط من أصل 2 مليون طن مبينا ان هذه الكمية تبلغ 3% فقط .



وشدد الرئيس الروسي على ضرورة وضع قيود محددة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم إعلانه، موضحا إن الدول الأشد فقرا تفقد إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب استحواذ الدول الغنية على هذه الاغلب الشحنات.



وبخصوص مسألة الحد من تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى أوروبا ، ذكر بوتين إنه سيناقش هذه المسألة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.



كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن 345 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في العالم، وهو عدد أعلى بنحو 2.5 مرة من المستوى الذي كان في العام 2019.



وقال إن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية قد يشكل مأساة حقيقية لمعظم البلدان الفقيرة التي تواجه نقصا في الغذاء وموارد الطاقة وغيرها من السلع الحيوية محذرا من مسالة ارتفاع معدلات الاشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء عالميا



وذكر ان العام 2019 عانى 135 مليون شخص في العالم من نقص حاد في الغذاء في حين زاد عددهم في الوقت الراهن ووصل إلى 345 مليون شخص.



وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.



ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 60 دولة. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.