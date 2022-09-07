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الأربعاء 7 أيلول 2022 ساعة 12:59

اختتام مناورات “الشرق-2022” بالشرق الأقصى الروسي

اختتام مناورات “الشرق-2022” بالشرق الأقصى الروسي
نائب وزير الدفاع الروسي ، يونس بيك يفكوروف، اكد ان القوات الروسية لديها مفهوم واضح لما يتعين عليها القيام به ولما تطمح إليه للغد ، وذلك بهدف ضمان الأمن العسكري بشكل موثوق ، مضيفا أن هذه التدريبات وصلت الى مبتغاها على اتم وجه .

وكانت مناورات “الشرق-2022” انطلقت في الاول من أيلول/سبتمبر الجاري ، واستمرت حتى اليوم السابع منه تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

وشارك في المناورات أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
مصدر : وكالات
رقم : 1013200
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