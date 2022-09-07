السيول في السودان تؤثر سلبا على العام الدراسي الجديد

وكشف المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني ، العميد عبد الجليل عبد الرحيم، عن انهيار 124 مدرسة بشكل جزئي أو كلي، مشيرا الى عجز كوادر الاغاثة عن الوصول إلى عدة مناطق منكوبة بفعل اغلاق الطرق.



عقد وزير التربية والتعليم ، محمود الحوري، اجتماعات مع لجنة الطوارئ الخاصة بأزمة السيول في البلاد ، لمناقشة الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد ، لكن مصدرا بالوزارة اكد إن موعد العام الدراسي بات مرهونا بقرارات لجنة الطوارئ والتقارير الواردة من الولايات المنكوبة.



من جهتها ، دعت ايضا لجنة المعلمين السودانيين الى تاجيل موعد العام الدراسي لتأثر آلاف الطلاب بكارثة الفيضانات.



مصدر مسؤول باللجنة دعا الى تاجيل العام الدراسي مدة شهر واحد على الأقل، أسوة بما حدث خلال العام 2020، وذلك لإفساح المجال لمعالجة المشكلات التي تجابه التلاميذ وأولياء الأمور قبل موسم العودة للمدارس.



واعتبر المصدر ، الإصرار على انطلاق العام الدراسي بموعده المحدد رغم استمرار موسم الأمطار عاملا يشكل خطرًا على حياة التلاميذ والكوادر التعليمية لافتة الى ان المدارس المُهدمة بالعشرات، وموسم الأمطار لم ينتهِ بعد ما يعني وجود احتمال كبير لانهيار الفصول والمرافق الدراسية .



وتأثرت 16 من ضمن 18 ولاية بفيضانات العام الحالي التي أسفرت عن مقتل 122 مواطنا، وانهيار 84 ألف منزل، طبقًا لآخر تحديث صادر عن شرطة الدفاع المدني.