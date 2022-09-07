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الأربعاء 7 أيلول 2022 ساعة 14:18

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شديدة في الصومال

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شديدة في الصومال
رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في المنظمة الاممية ، مارتن غريفيث، و خلال مؤتمر صحفي له من العاصمة مقديشو دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الأموال اللازمة لمساعدة الشعب الصومالي ، موضحا ان أكثر من 200 ألف شخص بهذا البلد باتوا على شفا مجاعة بسبب الجفاف .

وخاطب غريفيث الأسرة الدولية بعبارة "من فضلكم لا تنسوا الصومال" ،

وكان المسؤول الاممي حذَّر مؤخرا ، من أن الصومال على شفير المجاعة واصفا الوضع المأساوي في البلاد من خلال قصة فتاة تبلغ من العمر عامين ونصف التقاها في المستشفى الأحد، حيث قال: "هي صورة لا يتم عرضها على التلفزيون، نحافة شديدة وعدم القدرة على التواصل بسبب وضعها اليائس قبل ان تفارق الحياة .

ثم تابع الأمر المقلق هو أن الوضع ربما يكون أسوأ في المناطق التي يأتون منها"، مشدداً على ضرورة التمكن من مساعدة ضحايا الجفاف مباشرةً قبل أن يبدأوا بالنزوح.

وخلص غريفيث بالقول إن هذا الامر غير مسبوق ولهذا السبب "ندق ناقوس الخطر "، "ونحاول لفت انتباه المجتمع الدولي إلى فظاعة مجاعة قادمة إلى القرن الإفريقي. بدايةً من الصومال، على أن يأتي دور إثيوبيا وكينيا بعدها على الأرجح".
مصدر : وكالات
رقم : 1013211
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