الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 أيلول 2022 ساعة 14:34

واشنطن تعلن عن عزمها اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات

واشنطن تعلن عن عزمها اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات
وصرح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "بات رايدر " إنّ هذا الاختبار لصاروخ من طراز "مينوتمان 3 " غير المسلّح ، من المقرر اجراءها في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا ،مضيفا انه اختبار روتيني مدرج ضمن جدول الاعمال منذ فترة طويلة ، وهو على غرار التجارب السابقة يهدف الى التحقق من فعالية النظام ودرجة استعداده ، حسب زعمه .

وادعى رايدر ، ان واشنطن أخطرت موسكو مسبقاً بهذه التجربة المرتقبة .

ولا تعلن الولايات المتحدة مسبقاً عن تجاربها على الصواريخ البالستية العابرة للقارات

ويعتبر مينوتمان 3 ، صاروخ مزوّد برأس حربي وبإمكانه حمل قنبلة نووية، وقد أجريت آخر تجربة على إطلاقه في منتصف آب/أغسطس الماضي بعد أن تم تاجيلها مرتين.

وكانت تلك التجربة مقرّرة في الأساس في آذار/مارس، لكنّ سلاح الجو الأميركي أرجأها إلى مطلع آب/أغسطس إثر بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

كما أرجئت التجربة للمرة الثانية بعد الزيارة التي قامت بها في مطلع آب،أغسطس رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، الجزيرة التي تطالب بكين باستعادتها.

وفي النهاية أجريت التجربة بنجاح في 16 آب/أغسطس.

وبحسب الجنرال رايدر فإنّ إجراء التجربتين بهذا الفارق الزمني الضئيل هو من قبيل المصادفة فحسب.

ومينوتمان 3 الذي دخل الخدمة قبل 50 عاماً هو الصاروخ الوحيد من نوع أرض-أرض في الترسانة النووية الأميركية، وذلك منذ 2005.

وصوامع إطلاق هذا الصاروخ موجودة في ثلاث قواعد عسكرية في الولايات المتحدة (وايومينغ، وداكوتا الشمالية، ومونتانا).

أما الصواريخ الأميركية الأخرى القادرة على نقل قنابل نووية فهي من نوع ترايدنت ، التي تنطلق من البحر والموجودة على متن غواصات، في حين يمكن للقاذفات الاستراتيجية الأميركية أن تلقي قنابل نووية.
مصدر : وكالات
رقم : 1013217
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
7 أيلول 2022
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
7 أيلول 2022
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟
7 أيلول 2022
محاولات الصهاينة لجذب قطر إلى معسكر التطبيع
محاولات الصهاينة لجذب قطر إلى معسكر التطبيع
7 أيلول 2022
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
6 أيلول 2022
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟