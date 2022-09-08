كمالوندي: إعادة نظام التحقق السابق تتطلب التزام أطراف الاتفاق بتعهداتها

ورداً على التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالوندي: إن مضمون التقرير الفصلي الأخير للمدير العام للوكالة هو تكرار لمزاعم سابقة لا أساس لها من الصحة، والتي تأتي بأهداف سياسية، ولا تتضمن نقاطا جديدة سوى التلاعب بالكلام.



وتابع: "من الواضح، وكما التقارير السابقة، سيقوم سفير بلادنا وممثلها الدائم، في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، بتقديم الإجابات القانونية والمستدلة على التقرير الأخير للمدير العام".



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بعض وسائل الإعلام العالمية تحرف وأحيانًا تفسر وتصادر العبارات الغامضة التي تضمنها عن قصد تقرير المدير العام، والمليء بالتفاصيل غير الضرورية، وهي تقوم كما في الماضي باستخدام هذا الغموض، لخلق أجواء إعلامية فارغة بهدف تصوير البرنامج النووي الإيراني بأنه غير سلمي.



وأضاف كمالوندي: هذا في حين أن برنامج إيران النووي السلمي كان الأكثر شفافية حتى الآن.



وخلص نائب رئيس الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن إعادة إنشاء نظام التحقق السابق يتطلب من أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة الوفاء بالتزاماتهم، ويجب ألا يتوقعوا من إيران عندما لا يفون بالتزاماتهم ويواصلون العقوبات قاسية ضد الشعب الإيراني، أن تخضع إيران لمزيد من المراقبة خارج إطار الضمانات.