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الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 09:35
الخارجية اللبنانية دانت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
ورأت الوزارة في بيان لها أنّ "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً للسيادة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وتبدي تضامنها في هذا الإطار مع سوريا".
مصدر :
وكالات
رقم :
1013320
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