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الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 09:36

شهيد ومصابون باقتحامات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

شهيد ومصابون باقتحامات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال عند مدخل قرية بيتين، وبالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

من جانب آخر، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن أكثر من ٥٠ آلية عسكرية حتى الآن بالإضافة لتعزيزات عسكرية كبيرة تقتحم في هذه الأثناء شرق نابلس في محيط مخيم بلاطة وقبر يوسف.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال نشر وحدات من القناصة في محيط قبر يوسف وشارع عمان.

وأقدمت طائرات مسيرة بإلقاء قنابل دخانية وصوتية على أبواب مخيم بلاطة.

وأشار المصادر ذاتها إلى أن القوات المقتحمة قوبلت بزخات من الرصاص أطلقه مقاومون فلسطينيون صوبها في شارع عمان.

اصابة جندي "اسرائيلي" في جنين

اُصيب جنديٌ إسرائيلي برصاصِ مقاومين فلسطينيين خلالَ اقتحامِ قواتِ الاحتلال الإسرائيلي مخيمَ جنين فجرَ اليوم.

وذكرتْ القناةُ العبرية الثانيةَ عَشْرة أنّ جندياً إسرايلياً اُصيب بجروحٍ بالغة خلالَ مواجهاتٍ مع شبانٍ فلسطينيين أثناءَ اقتحامِ مخيمِ جنين.

وقال شهودُ عيان إنّ إصابةَ الجندي الإسرائيلي جاءتْ في الرأس، وقامَ جنودُ الاحتلال بتنظيفِ المكان الذي اُصيب به من الدماء بشكلٍ كامل.

هذه الاعتداءاتُ الاسرائيلية، جاءتْ خلالَ مداهمةِ منزلَيْ منفذَيْ عمليةِ البقيعة بالأغوار، واعتقالِ أحدِ والدَيْ منفذَيْ العملية وزوجتهِ ونجلِهما في حي الهدف بمخيمِ جنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1013321
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