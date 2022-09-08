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الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 12:51

تسمية العرض العسكري بـ‘‘وعد الآخرة‘‘ تؤكد 'ارتباط اليمن بفلسطين

تسمية العرض العسكري بـ‘‘وعد الآخرة‘‘ تؤكد
وقال الشامي: “نحن نعد جيشنا وشعبنا اليمني ليكون لنا دور في قضايا الأمة ولا سيما تحرير فلسطين، مضيفاً أنّ “اليمن ليس البلد الذي يمكن أن يخضع للتطبيع مع إسرائيل”.

وأشار وزير الإعلام إلى أنّ “عرض وعد الآخرة العسكري جاء تأكيداً على قوة الجيش اليمني على الرغم من الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام”.

وعن اختيار مدينة الحديدية كموقع للعرض العسكري قال الشامي: “اختيار منطقة الحديدة للعرض العسكري رسالة لقوى العدوان أن مساعي تدمير اليمن فشلت”.

ولفت الشامي إلى أنّ اليمن سيرد على أي اعتداء ينفذ ضده، قائلاً إن “أي اعتداء على اليمن من أي جهة كانت فمن حقنا الشرعي الرد ونمتلك القدرة على ذلك”.

وتابع: “اتفاق ستوكهولم لم ينته بالنسبة لنا على الرغم من الخروق من جهة تحالف العدوان”.

يشار إلى أنّ العرض العسكري للجيش اليمني، “وعد الآخرة”، وصل عدد القوات المشاركة فيه إلى 25 ألف مقاتل، وتضمّن استعراضات برية وجوية وبحرية، حيث كشفت القوة البحرية اليمنية خلاله عن صاروخ جديد، بر – بحر، من طراز “فالق 1”.

وكشفت فيه القوات المسلحة أيضاً عن “صواريخ بحرية لم يتم الكشف عنها من قبلُ، وهي “مندب 2” و”مندب 1″، وهي يمنية الصنع، بالإضافة إلى صواريخ “روبيج”، الروسية الصنع”.
مصدر : وكالات
رقم : 1013361
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