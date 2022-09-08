الاحتلال يوجه تحذيرًا لسكان مستوطنات غلاف غزة

وطالبت صحة الاحتلال، سكان مغتصبات سديروت ونتيفوت والمناطق المحيطة بها مثل كفار عزة وكفار ميمون وتكوما وغابيم وياخيني وغيرها، فتح صنبور مياه الشرب حتى الحصول على مياه صافية، ثم غليها قبل الشرب أو تحضير الطعام، بعد اكتشاف نسبة تعكير عالية.



وفي ذات السياق، أصدرت صحة الإحتلال بيانا جديدًا صباح اليوم الخميس، ذكرت فيه: "متابعة للتقرير الذي نشرناه الليلة حول تحذير عدة مناطق في غلاف غزة من حدوث تعكير في مياه الشرب وضرورة غليها قبل استخدامها، نضيف لقائمة التحذير المستوطنات التالية: كيبوتس بئيري، علوميم، ناحال عوز، كفار سعد، رعيم، شوكداه، نير موشيه، نير عكيفا، توشياه".