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الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 16:00

احتفال تأبيني بالذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ قبلان

احتفال تأبيني بالذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ قبلان
وتحدث في الاحتفال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب الذي عرض لمراحل تشكيل المقاومة في لبنان على يد الإمام السيد موسى الصدر، وقال: إن غرس المقاومة الذي كان زرع الامام (الصدر) أثمر تحريرًا للبنان ومن ثم منعةً له سقاها الشهداء بنجيع دمائهم القاني والمقاومون بعرق جهادهم، معربًا عن شكره لكل من دعم المقاومة، لا سيما الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العربية السورية وكل الحلفاء والأصدقاء. "حفظاً للبنان من الاخطار جراء تهديدات الكيان الصهيوني الغاصب.

وندد بمحاولات تشويه صورة المقاومة والنيل من نبلها ونقائها وطهارتها بعد فشل العدو في هزيمتها عسكريًا، مشيرًا إلى أن هذه السياسة الخطيرة تدخل البلاد في أزمات جديدة تضاف إلى أزماته المتعددة بما يبعدها عن الانشغال بإيجاد الحلول الممكنة لأزماتها، استجابةً لتدخلات خارجية سافرة غير مقبولة ومستنكرة، لما لها من عواقب وخيمة.

كذلك ندد الشيخ الخطيب باعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على المنشآت المدنية في سوريا وجرائم القتل التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني والاعتداءات على المقدسات وخصوصًا المسجد الأقصى وهدم بيوت الفلسطينيين.

وأكد الاستمرار في الوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة والشعب الفلسطيني ومجاهديه، داعيًا إلى أفضل العلاقات مع سوريا الشقيقة ومؤكدًا على أفضل العلاقات مع الاشقاء العرب والمسلمين لما فيه مصلحة لبنان وقضايا العرب والمسلمين المشتركة".

وألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة عرض فيها لمزايا الراحل وبعضًا من وصاياه، مشيرًا إلى أن هذه الوصايا ستصدر في كتاب قريبًا. وهي تتعلق بـ: موضوع الإيمان، الإمام السيد موسى الصدر، الطوائف اللبنانية والعيش المشترك، العمل الوطني، مفهوم العمل الحكومي، تجربة الكيانات المالية...

كذلك لفت الشيخ قبلان إلى موقف الراحل من موضوع حياد لبنان، حيث كان يقول: "كيف يكون هناك حياد، والنار تشتعل من حولنا وعلينا؟. زفي وصيته لحزب الله وحركة أمل قال: "أنتم أساسٌ لأي قوة وطنية، والخلاف حرام، والفتنة حرام، والخذلان حرام"، وكان يحذر من أن هناك من يريد ضرب الشيعة بالشيعة، والطوائف بالطوائف، ومن يفعل ذلك آثم، وهو عدو لله ولهذا البلد".

كما ذكّر الشيخ قبلان بمواقف والده الراحل من الكيان الصهيوني حيث كان يقول: "تذكروا دائمًا أن إسرائيل عدوّ للمسلمين والمسيحيين، للبنان ولفلسطين والقدس؛ والمقاومة درع البلد وخشبة الخلاص، ومعجزة الانتصارات".

وألقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كلمة حذّر فيها من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، ودعا إلى تشكيل حكومة تنهض بالشعب اللبناني المغلوب على أمره، وقال: "حذار ثم حذار من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، فهذا الاستحقاق - كما تشكيل الحكومة - تجري في سبيله مساع كبيرة اليوم.

واعتبر أن معالجة هذين الاستحقاقين أمر أكثر من ضروري، لكي تتمكن الدولة من الصمود والاستمرار، ولكي ننقذ اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ مرحلة مروا بها، وواجهها وطننا منذ ولادة دولة لبنان الكبير.

والقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى كلمة قال فيها: "إنَّ واقعَ بلادِنا وما فيه من معاناة وتجاذبات وهواجسَ ومخاوفَ وتداخلاتٍ يدعو إلى القلق والإحباط، ولكن بالمقابل هناك من الحكمة والإرادة والعلاقات الطيِّبة والتراثِ المشترَك والتطلُّعات الجامعة ما يدعو إلى الأمل وما يعزِّزُ الثقةَ بالوطن وبإمكانية النهوض به، داعيًا إلى تغليبَ المصلحةِ العامة وحقوقِ الشعب على ما عداها من مصالحَ وأنانياتٍ دمَّرت البلد وكادت أن تُنهيَ وجودَه".

ودعا الشيخ أبي المنى إلى عقد قمة روحية تحت عنوان "نداءٌ واحدٌ موحَّد"، معربًا عن أمله في أن يتلقى الرؤساءَ والمسؤولون النداءَ بإيجابيةٍ ومروءة، "فيُقدِّمونَ تنازلاتٍ مُربِحةً للجميع، ويُقدِمونَ على خطواتٍ استثنائيةٍ مُريحةٍ للداخل والخارج، فينجوَ الوطنُ بين ربحٍ من هنا وراحةٍ من هناك، ويبدأُ تفكيكُ العُقدِ واحدةً تلوَ الأخرى، عِوَضاً عن وضعِ الحواجز، حاجزاً إثر حاجزٍ، في لعبةٍ أشبهَ بلُعبة عضِّ الأصابعِ أو لعبة الرقص على حافّة الهاوية التي يغامرُ بعضُهم بممارستِها دون التفاتٍ إلى وجع الناس وألم الوطن".

والقى القائم بأعمال المجلس العلوي الشيخ محمد عصفور، كلمة نوّه فيها بمزايا ومواقف الراحل خصوصًا في الساحات المواجهة مع العدو الصهيوني وأطماعه وغطرسته.
رقم : 1013397
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