الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 16:09

حقل ‘‘ كاريش‘‘ ومخاوف صهيونية من تصعيد المقاومة اللبنانية

حقل ‘‘ كاريش‘‘ ومخاوف صهيونية من تصعيد المقاومة اللبنانية
وبحسب صحيفة "معاريف"، طالما لم تتم "تسوية حقوق لبنان"، أي طالما لم يتحقّق اتفاق بين "إسرائيل" ولبنان حول المسألة البحرية الاقتصادية، السؤال الذي يطرح الآن هو ماذا سيفعل السيد نصر الله عندما تبدأ "تل أبيب" باستخراج الغاز في كاريش منتصف أيلول.

وأشارت "معاريف" الى أن الصفقة تمّ تأجيلها لشهر أو أكثر، أي لمنتصف او نهاية الشهر المقبل.

ووفقًا لمصادر قريبة من المفاوضات، على ما تورد "معاريف، فإن الفجوات بين الجانبين ضئيلة ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى الاتفاق في القريب العاجل.

في المقابل، يستعدّ جيش الاحتلال لاحتمال التصعيد الأمني في الشمال، على خلفية التهديدات المتكررة للأمين العام لحزب الله وإطلاقه في الأشهر الأخيرة طائرات مُسيّرة، على الأقل مرتيْن فوق "كاريش".

بالموازاة، علّقت وزيرة طاقة الاحتلال الإسرائيلي كارين الهرار في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "103 FM" على موضوع تأجيل استخراج الغاز، فقالت: "ردي كما كان دائمًا، توجيهاتي لشركة "أنرجين" هي القيام بالاستخراج بأسرع وقت. يجب أن ندرك أن المنصّة وصلت في شهر تموز، ومنذ ذلك الوقت جرت أعمال لربط الأنابيب، الأمر الذي بشكل طبيعي يصطدم بأعطال على الأرض ولهذا السبب التأخير. لا توجد أيّة علاقة بالمفاوضات". وأضافت "السوق الإسرائيلي ينتظر هذا الغاز، بالإضافة الى ذلك لدينا التزامات دولية تجاه دول أخرى. لذلك لدينا مصلحة ان يجري الاستخراج بأسرع وقت ممكن، لا علاقة للمفاوضات".

هذا وكان قد كشف مسؤولون أمنيون وسياسيون "إسرائيليون"، أنهم تلقوا بلاغا من شركة "إنرجيان"، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل "كاريش"، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقررا، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" العبرية.

هذا ويتوقع عودة الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، إلى المنطقة، اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من هذه المفاوضات قولها إن الخلافات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية "صغيرة جدا" وأنه "لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريبا".

ووصف مسؤولون "إسرائيليون" زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من الاراضي المحتلة، بأنها "بالغة الأهمية وحاسمة" بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق، ومنع تصعيد عسكري، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني العبري.

وتطرقت الهرار الى مواصلة المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، وقالت: "الحقيقة أن مناقشات لا زالت تجري، لو كان هناك اتفاق التأكيد كنا مضينا قدما، لكن حتى الان لا توجد توافقات، هناك مفاوضات تجري بواسطة الوسيط الأميركي، وعندما يحصل شيء ما أتعهّد بالإبلاغ عن ذلك".

من ناحيته، ذكر موقع "والاه" أنه وفقًا لمسؤولين صهاينة كبار فإن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين سيصل اليوم الى الأراضي المحتلة في محاولة للدفع نحو التوقيع على اتفاق في الأسابيع المقبلة.
رقم : 1013401
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أميرعبداللهيان: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء في الملف النووي قيد أنملة
أميرعبداللهيان: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء في الملف النووي قيد أنملة
كمالوندي: إعادة نظام التحقق السابق تتطلب التزام أطراف الاتفاق بتعهداتها
كمالوندي: إعادة نظام التحقق السابق تتطلب التزام أطراف الاتفاق بتعهداتها
8 أيلول 2022
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
8 أيلول 2022
اتفاقيات طيران بين تركيا و"إسرائيل".. ماذا عن شعارات إردوغان؟
8 أيلول 2022
سيناريو سيطرة حزب الله على الجليل ومحاولة الکيان الإسرائيلي إجبار المستوطنين على الفرار
سيناريو سيطرة حزب الله على الجليل ومحاولة الکيان الإسرائيلي إجبار المستوطنين على الفرار
8 أيلول 2022
ليبرمان ونتنياهو.. صراعات في داخل الاحتلال
ليبرمان ونتنياهو.. صراعات في داخل الاحتلال
8 أيلول 2022
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
7 أيلول 2022
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
7 أيلول 2022
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
7 أيلول 2022
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟
7 أيلول 2022
محاولات الصهاينة لجذب قطر إلى معسكر التطبيع
محاولات الصهاينة لجذب قطر إلى معسكر التطبيع
7 أيلول 2022
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
6 أيلول 2022
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟