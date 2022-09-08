حقل ‘‘ كاريش‘‘ ومخاوف صهيونية من تصعيد المقاومة اللبنانية

وبحسب صحيفة "معاريف"، طالما لم تتم "تسوية حقوق لبنان"، أي طالما لم يتحقّق اتفاق بين "إسرائيل" ولبنان حول المسألة البحرية الاقتصادية، السؤال الذي يطرح الآن هو ماذا سيفعل السيد نصر الله عندما تبدأ "تل أبيب" باستخراج الغاز في كاريش منتصف أيلول.



وأشارت "معاريف" الى أن الصفقة تمّ تأجيلها لشهر أو أكثر، أي لمنتصف او نهاية الشهر المقبل.



ووفقًا لمصادر قريبة من المفاوضات، على ما تورد "معاريف، فإن الفجوات بين الجانبين ضئيلة ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى الاتفاق في القريب العاجل.



في المقابل، يستعدّ جيش الاحتلال لاحتمال التصعيد الأمني في الشمال، على خلفية التهديدات المتكررة للأمين العام لحزب الله وإطلاقه في الأشهر الأخيرة طائرات مُسيّرة، على الأقل مرتيْن فوق "كاريش".



بالموازاة، علّقت وزيرة طاقة الاحتلال الإسرائيلي كارين الهرار في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "103 FM" على موضوع تأجيل استخراج الغاز، فقالت: "ردي كما كان دائمًا، توجيهاتي لشركة "أنرجين" هي القيام بالاستخراج بأسرع وقت. يجب أن ندرك أن المنصّة وصلت في شهر تموز، ومنذ ذلك الوقت جرت أعمال لربط الأنابيب، الأمر الذي بشكل طبيعي يصطدم بأعطال على الأرض ولهذا السبب التأخير. لا توجد أيّة علاقة بالمفاوضات". وأضافت "السوق الإسرائيلي ينتظر هذا الغاز، بالإضافة الى ذلك لدينا التزامات دولية تجاه دول أخرى. لذلك لدينا مصلحة ان يجري الاستخراج بأسرع وقت ممكن، لا علاقة للمفاوضات".



هذا وكان قد كشف مسؤولون أمنيون وسياسيون "إسرائيليون"، أنهم تلقوا بلاغا من شركة "إنرجيان"، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل "كاريش"، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقررا، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" العبرية.



هذا ويتوقع عودة الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، إلى المنطقة، اليوم.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من هذه المفاوضات قولها إن الخلافات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية "صغيرة جدا" وأنه "لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريبا".



ووصف مسؤولون "إسرائيليون" زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من الاراضي المحتلة، بأنها "بالغة الأهمية وحاسمة" بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق، ومنع تصعيد عسكري، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني العبري.



وتطرقت الهرار الى مواصلة المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، وقالت: "الحقيقة أن مناقشات لا زالت تجري، لو كان هناك اتفاق التأكيد كنا مضينا قدما، لكن حتى الان لا توجد توافقات، هناك مفاوضات تجري بواسطة الوسيط الأميركي، وعندما يحصل شيء ما أتعهّد بالإبلاغ عن ذلك".



من ناحيته، ذكر موقع "والاه" أنه وفقًا لمسؤولين صهاينة كبار فإن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين سيصل اليوم الى الأراضي المحتلة في محاولة للدفع نحو التوقيع على اتفاق في الأسابيع المقبلة.