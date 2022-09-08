مقتل 4 في إطلاق نار عشوائي في ممفيس الأميركية

فقد قام مسلح بإطلاق النار فقتل أربعة أشخاص علي الأقل وجرح ثلاثة آخرين في أنحاء مدينة ممفيس الأميرکية قبل أن تعتقله الشرطة في عملية مطاردة.



وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعي إزيکييل کيلي ويبلغ 19 عاما وقد اعتقل وبحوزته سلاحان في سيارته