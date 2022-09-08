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الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 18:20

وزير تجارة سوريا الداخلية: لدينا شح بالمواد الغذائية

وزير تجارة سوريا الداخلية: لدينا شح بالمواد الغذائية
وقال الوزير خلال مؤتمر الصحة وسلامة الغذاء: إن سبب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المحروقات والكهرباء والأعلاف والأسمدة والنقل البحري ومشاكل القطع الأجنبي.

واضاف، ويعمل الفريق الاقتصادي على تخفيض تكاليف الإنتاج بكل السبل وكل هذا نتيجة الحرب التي شنت على بلدنا، أما المحروقات فأكد أن عدم توفرها سببه ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التكاليف، وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولاسيما الزيت مقارنة مع الدول المجاورة، وبخصوص الخبز أوضح أنه لا يمكن حالياً إقامة أفران جديدة نظراً لتكاليفها المرتفعة التي تتجاوز مئات الملايين.
رقم : 1013411
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