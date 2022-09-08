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الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 18:27

هكذا يدافع رئيس الوزراء الاسرائيلي عن جرائم جنوده

هكذا يدافع رئيس الوزراء الاسرائيلي عن جرائم جنوده
وكان لابيد يشير بكلامه هذا إلى منع المحاكمة عن الجندي الذي أعدم الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، في 11 أيار/ مايو الماضي.

وقال لابيد، في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة من ضباط البحرية في الجيش الاسرائيلي داخل القاعدة البحرية في حيفا بشمال فلسطين المحتلة: "لن أسمح بمحاكمة أي جندي "إسرائيلي" من أجل أن أحظى بتصفيق من العالم ولا أحد يملي علينا تعليمات إطلاق النار".

وأضاف لابيد "مقاتلونا يحظون بالدعم الكامل من حكومة "إسرائيل" وشعبها"، وخاطب الجنود قائلًا: "ابتداء من اليوم، وظيفتك هي حمايتنا، لكن من واجب "الدولة" أيضًا حمايتك".

وكانت حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي قد أصدرت الاثنين الماضي تقريرها حول استشهاد مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة شيرين أبو عاقلة وزعمت فيه أن "شيرين لم يتم استهدافها عمدًا أثناء تغطيتها لغارة إسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية كجزء من عملية كسر الأمواج".

في اليوم السابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "واشنطن ستضغط على "تل أبيب" لإعادة النظر في قواعد الاشتباك العسكرية بعد التحقيق الذي أجرته "إسرائيل" في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة في أيار/ مايو المنصرم، والذي قال إن "جنديًا "إسرائيليًا" أطلق عليها النار بالخطأ" بحسب زعم سلطات الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1013415
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