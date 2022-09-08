نائب لبناني: على ميقاتي بذل جهده لتشكيل الحكومة

واعتبر النائب درغام في حديث تلفزيوني، أن "كل وزير هو ثلث معطل، ومن الخيارات المطروحة بقاء الحكومة على ما هو عليه".



ورأى أن "على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن يبذل جهدا لتشكيل الحكومة، واعتكاف الوزراء من الخطوات المطروحة".