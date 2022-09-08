قائد الجيش الايراني: القوة البرية احبطت التهديدات القائمة

واكد اللواء موسوي في تصريح للصحفيين اليوم الخميس في منطقة مناورات "اقتدار القوة البرية 1401" أن القوات المسلحة يجب أن تقوم دائمًا بتحديث تدريباتها ومعداتها وأسلحتها وفقًا لتهديدات اليوم وقال: ان الكوادر الشبابية والمدربة في القوة البرية اليوم اتخذت خطوات مهمة في مسار احباط التهديدات القائمة عبر مواءمة المعدات الحديثة والابداعية.



واشار القائد العام للجيش ، إلى التحسين الملحوظ والإعداد الجيد للوحدات القتالية للقوات البرية قائلا: "الحمد لله ، اليوم القوات البرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية للجيش جاهزة لانجاز أي مهمة من أجل الحفاظ على استقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية وهو الامر الذي تحقق بالتنسيق والتآزر والروح المعنوية العالية لقوات جيش الجمهورية الإسلامية الولائية والقيمية والمنسجمة.



وانطلقت مناورات "اقتدار القوة البرية 1401 للجيش" يوم أمس الأربعاء بانتشار وحدات هذه القوة في المنطقة العامة للمناورات في منطقة نصرآباد في اصفهان وسط ايران.