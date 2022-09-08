اليمن: تحالف العدوان يحتجز سفينة وقود جديدة

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة، باحتجاز سفينة الديزل “ديتونا” رغم تفيتشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة حالياً من قبل تحالف العدوان وصل إلى 13 سفينة، معتبراً منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية، خرقاً سافراً لبنود الهدنة والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



واستنكر تمادي تحالف العدوان وإمعانه في تضييق الخناق على الشعب اليمني بممارسات التعسفية اللاإنسانية التي ستؤدي إلى تفاقم المعاناة نتيجة توقف العديد من القطاعات الخدمية عن تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والنقل.



ودعا المتوكل الدول والمنظمات التي تدّعي حرصها على السلام بسعيها لتمديد الهدنة إلى إلزام تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة ونقاطها المتعلقة بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعدم التعرض لها أو احتجازها مستقبلاً.



وكان الرئيس مهدي المشاط، حذر تحالف العدوان من استمرار القرصنة على سفن الوقود، مؤكداً أنه إذا لم تدخل سفن الوقود فسيتم التشاور في المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.



فيما أكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة في أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أي قرارات يتخذها الرئيس المشاط.