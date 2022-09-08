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الخميس 8 أيلول 2022 ساعة 19:56
الصحة اللبنانية: 307 إصابات كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة
“307 إصابات جديده بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1212025، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1013430
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