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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 07:51

لجنة الأربعين: إغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق

لجنة الأربعين: إغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق
وأعلن رئيس لجنة الأربعين سيد مجيد ميراحمدي في تصريح للتلفزيون الايراني: بسبب الأحداث المقلقة التي وقعت على حدود الشلمجة ومهران والمخاطر الجسيمة التي نشأت على سلامة وصحة الزوار ، عقد اجتماع استثنائي للجنة الأربعين. بحضور وزير الداخلية وكبار القادة ومحافظ إيلام ومجموعة من المسؤولين المختصين عند حدود مهران وتم مناقشة أوضاع الحدود وتحليل الأحداث.

وتابع احمدي انه جرى بحث الاوضاع الراهنة خلال الاجتماع الذي عقدناه خلال زيارتنا للعراق واطلعنا هناك على مطالبة المسؤولين العراقيين القاضية بالحد من عدد الزوار الايرانيين ومشاكل العراق .

وأوضح ميراحمدي أن استمرار الوضع الحالي ينطوي بالتأكيد على مخاطر جسيمة على صحة الزوار وقال ان اساس القلق هو غياب الاستعدادات والامكانيات لدى الجانب العراقي في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات على الجانب الاخر من الحدود فضلا عن ازدحام الزوار في ظل الطقس الحار.

وافاد بانه بعد ان يجري اخلاء المنافذ الحدودية ودراسة الاوضاع الداخلية للعراق وسبل تنفيذ التفاهمات مع المسؤولين العراقيين لتسهيل وتوفيرالارضيات اللازمة وباقي الشروط سيجري اتخاذ القرارات حول سبل فتح الحدود وابلاغ المواطنين بذلك فيما بعد.
رقم : 1013489
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