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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 13:02

كنعاني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية

كنعاني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية
وردا على البيان الصادر عن الاجتماع الـ 153 لوزراء خارجية مجلس التعاون للخليج الفارسي حول الجمهورية الاسلامية، وصف كنعاني اليوم الجمعة الاتهامات الواردة في البيان بانها لا اساس لها من الصحة وان هذه الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية.

وتطرق كنعاني الى اسباب انعدام الامن في المنطقة وقال: ان السياسات الهدامة التي تنهجها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني والحسابات الخاطئة لبعض دول المنطقة ادت الى تدخل الاجانب في المعادلات الاقليمية معربا عن اسفه بان عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وبدلا عن تحمل المسؤولية وتعديل سياساته الفاشلة يعمل على الاسقاط ويصر على مزاعم متكررة.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما اعلنت دوما تعتقد ان التعاون الاقليمي بعيدا عن تدخل الاجانب يمثل افصل السبيل لمعالجة المشاكل وتوطيد العلاقات بين دول الجوار من اجل ارساء الامن والاستقرار المشترك في المنطقة.

ورحب بعودة سفيري الكويت والامارات العربية المتحدة الى طهران ومواصلة المحادثات مع السعودية وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما كانت في السابق تؤكد على اعتماد التعاون بين جميع دول المنطقة لتحقيق الامن والاستقرار والسلام في منطقة الخليج الفارسي.

واكد على ضرورة قيام بعض دول المنطقة بتعديل سلوكها المتناقض واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياستها المبدئية تعتبر التعاون بين دول الجوار أمثل سبيل لمعالجة المشاكل في المنطقة وترحب بمبادرات بناءة وايجابية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية والاقليمية.
رقم : 1013513
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