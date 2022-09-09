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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 14:01

روسيا تعلق على إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية

روسيا تعلق على إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية
وأشار زينوفييف إلى أن روسيا تلاحظ مواصلة كوريا الشمالية الالتزام بالوقف الفعلي للتجارب النووية الذي أعلنته في يناير 2018. ووفقا له، تلاحظ موسكو في الأشهر الأخيرة "ضبط النفس الذي أبدته كوريا الشمالية في مجال الصواريخ".

وعلى العكس من ذلك، وقف "خصوم بيونغ يانغ، على مسار تصعيد التوتر".

ونوه الدبلوماسي بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلى التأكيد عمليا على استعدادهما لإجراء حوار مع كوريا الشمالية لتهدئة مخاوفها المشروعة.

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا تريدان حقا السلام الدائم في المنطقة، فعليهما إعادة تأكيد استعدادهما للحوار مع كوريا الشمالية حول تهدئة مخاوفها المشروعة من خلال تشكيل نظام أمني متعدد الأطراف".

وأشار زينوفييف إلى أنه "تم تحديد أسس هذا العمل واقتراحها في المبادرات الروسية- الصينية المعروفة: خارطة الطريق وخطة العمل من أجل تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية".
مصدر : وكالات
رقم : 1013524
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