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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 14:51

اليمن.. ‘‘وعد الآخرة‘‘ شوكة في عين تحالف العدوان

اليمن.. ‘‘وعد الآخرة‘‘ شوكة في عين تحالف العدوان
تضرب الأمثال بالشعب اليمني من حيث الصمود والقدرات الذاتية، ثمان سنوات من الحصار والعدوان والقتل والتدمير بمشاركة دولية، لم تضعف قدراته الذاتية، انما زادته اصرارا وكفاءة ذاتية، حيث أجرت حكومة الانقاذ الوطني اليمينة استعراضا عسكريا، حيث ازيح الستار خلال هذا العرض عن أحدث الانجازات العسكرية اليمينة.

وفي مشهدية حضور الجيش الشعبي حماة الحرية والاستقلال والكرامة، عرض قدمت فيه تشكيلات الصماد القتالية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والطيران المسير الجهوزية الكاملة والاستعداد اليقظ والتأهب المرتقب لساعة الصفر التي تحددها القيادة الثورية، والسياسية في حال تمادي العدوان الاميركي السعودي في نهب ثروات الشعب اليمني واستمرار اجتلال الاراضي اليمينة ومحاصرة اليمنيين، اظهر مدى الجهوزية التي وصلت اليها القوات المسلحة اليمينة وابتكار اسلحة ردع استراتيجي بعقول يمنية في ظل عدوان بربري وحصار غاشم.

ويشار إلى أن العرض العسكري للجيش اليمني، “وعد الآخرة”، وصل عدد القوات المشاركة فيه إلى 25 ألف مقاتل، وتضمن استعراضات برية وجوية وبحرية، حيث كشفت القوة البحرية اليمنية خلاله عن صاروخ جديد، بر – بحر، من طراز “فالق 1”.

وكشفت فيه القوات المسلحة أيضا عن “صواريخ بحرية لم يتم الكشف عنها من قبل، وهي “مندب 2” و”مندب 1″، وهي يمنية الصنع، بالإضافة إلى صواريخ “روبيج”، الروسية الصنع”.

من جانبه أكد وزير إعلام اليمن في حكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي، أن تسمية العرض العسكري ب “وعد الآخرة” يؤكد “ارتباط اليمن بفلسطين”.

وقال الشامي: “نحن نعد جيشنا وشعبنا اليمني ليكون لنا دور في قضايا الأمة ولا سيما تحرير فلسطين، مضيفا أن “اليمن ليس البلد الذي يمكن أن يخضع للتطبيع مع إسرائيل”.

وأشار وزير الإعلام إلى أن “عرض وعد الآخرة العسكري جاء تأكيدا على قوة الجيش اليمني على الرغم من الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام”.

وعن اختيار مدينة الحديدية كموقع للعرض العسكري قال الشامي: “اختيار منطقة الحديدة للعرض العسكري رسالة لقوى العدوان أن مساعي تدمير اليمن فشلت”.
رقم : 1013528
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