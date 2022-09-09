مقتل مسلحين من ‘‘هيئة تحرير الشام‘‘ بانفجار في ادلب

وقالت مصادر محلية انه قد وقع انفجار لمستودع ذخيرة وأسلحة وقذائف تابع لمسلحي "هيئة تحرير الشام" في محيط قرية القنية بريف جسر الشغور غرب إدلب مما ادى لمقتل عدد من المسلحين كانوا بداخله.