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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 18:11

الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
وقالت الدفاع الروسية في بيان " "في يوم واحد، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست طائرات بدون طيار في مناطق مستوطنات إيزيوم في منطقة خاركوف وستاروملينوفكا وكيريلوفكا وسلافنو وماكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك سلادكا بالكا في منطقة زابوروجيه".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لوزارة الدفاع، تم تدمير 18 قذيفة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس و آلدير في الهواء في المناطق السكنية نوفايا كاخوفكا وجولايا بريستان في منطقة خيرسون، وكذلك محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأضافت الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية دمر قاذفة صواريخ من طراز"هايمارس"ومدفع هاوتزر "إم-7777" في منطقة زابوروجيه خلال يوم واحد، "الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية على منشآت عسكرية في الاراضي الاوكرانية مستمرة ...في المنطقة السكنية تشرفوني دونيتسك في مقاطعة منطقة مستوطنة خاركوف، تم تدمير قاذفة صواريخ "هيمارس"متعددة الإطلاق أمريكية الصنع. وتم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي "إم-777" في منطقة ريفنوبل في زابوروجيه".

كما أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة قضت على أكثر من 270 مسلحا أوكرانيا و 3دمرت دبابات و4 عربات قتال مشاة و7 مركبات مصفحة و22 شاحنة بيك آب مزودة بمدافع رشاشة.

ووجهت الضربات للقوى العاملة والمعدات العسكرية للواء النقل الجوي 46 ولواء البحرية 35 ولواء المشاة 61 جيجر في مناطق بيزيمينو ونوفوغريغوريفكا ومنطقة نيكولاييف وسوخوي ستافوك بمنطقة خيرسون، " "في يوم واحد فقط، في اتجاه نيكولاييف-كريفي روغ، خسر العدو 3 دبابات و 4 مركبات قتال مشاة و 7 مركبات مصفحة أخرى، شاحنتين بيك أب بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 270 عسكريا".
مصدر : وكالات
رقم : 1013549
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