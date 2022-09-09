الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 18:14

أردوغان يكشف تفاصيل المحادثة مع بوتين

أردوغان يكشف تفاصيل المحادثة مع بوتين
ونقلت مصادر صحفية تركية ،اليوم الجمعة عن أردوعان قوله: "ليست لدينا مثل هذه المشاكل حتى الآن . روسيا لم تطبق عقوبات ضدنا. لقد اجتمعت معه (بوتين)، تحدثنا خلاله عن السعر. إذا تبين الموقف لكي نكون إيجابيين، فسيتم تقديم أفضل الأسعار لشعبنا".

وأضاف أن بلاده لا تعاني من مشاكل في إمداد الوقود الأزرق الروس، لأن أنقرة لم تفرض عقوبات على موسكو.

وتابع "بحلول عام 2023، سننتج الغاز الطبيعي الخاص بنا ونوفره للمواطنين بسعر أرخص بكثير. هذا هو هدفنا. حتى الآن، هذا الاحتياطي الحالي ليس موجهًا للتصدير. لكنني آمل أن نكون قد فتحنا بابا كبيرا جدا لتركيا".

بالإضافة إلى ذلك، قال أردوغان إن الشتاء القادم لأوروبا لن يكون سهلاً بسبب أزمة الطاقة.

بعد بدء العملية الخاصة، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
مصدر : وكالات
رقم : 1013550
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدول الأوروبية.. بحث مستمر عن الدفء قبل الشتاء
الدول الأوروبية.. بحث مستمر عن الدفء قبل الشتاء
بكشف النقاب عن سفينة "الشهيد سليماني"... السفن الإيرانية جاهزة لحمل الصواريخ الباليستية
بكشف النقاب عن سفينة "الشهيد سليماني"... السفن الإيرانية جاهزة لحمل الصواريخ الباليستية
9 أيلول 2022
فضيحة كبيرة تهز الجيش الإسرائيليّ.. ما علاقة العنصريّة؟
فضيحة كبيرة تهز الجيش الإسرائيليّ.. ما علاقة العنصريّة؟
9 أيلول 2022
أميرعبداللهيان: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء في الملف النووي قيد أنملة
أميرعبداللهيان: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء في الملف النووي قيد أنملة
8 أيلول 2022
كمالوندي: إعادة نظام التحقق السابق تتطلب التزام أطراف الاتفاق بتعهداتها
كمالوندي: إعادة نظام التحقق السابق تتطلب التزام أطراف الاتفاق بتعهداتها
8 أيلول 2022
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
8 أيلول 2022
اتفاقيات طيران بين تركيا و"إسرائيل".. ماذا عن شعارات إردوغان؟
8 أيلول 2022
سيناريو سيطرة حزب الله على الجليل ومحاولة الکيان الإسرائيلي إجبار المستوطنين على الفرار
سيناريو سيطرة حزب الله على الجليل ومحاولة الکيان الإسرائيلي إجبار المستوطنين على الفرار
8 أيلول 2022
ليبرمان ونتنياهو.. صراعات في داخل الاحتلال
ليبرمان ونتنياهو.. صراعات في داخل الاحتلال
8 أيلول 2022
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
7 أيلول 2022
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
7 أيلول 2022
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
7 أيلول 2022
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟
7 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد فشل العدوان السعودي الذريع.. ولادة يمني قوي في شبه الجزيرة
ثلاثة أسباب لفشل البيت الأبيض باقناع المجتمع الأمريكي بالحرب السورية
كيف تجعل مسيرة الأربعين في العراق حدود العالم بلا معنى؟
الخلاف بين السلطات الصهيونية في قضية الترسيم مع لبنان.. ما هي رسالة المبعوث الأمريكي لبيروت؟