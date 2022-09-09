أردوغان يكشف تفاصيل المحادثة مع بوتين

ونقلت مصادر صحفية تركية ،اليوم الجمعة عن أردوعان قوله: "ليست لدينا مثل هذه المشاكل حتى الآن . روسيا لم تطبق عقوبات ضدنا. لقد اجتمعت معه (بوتين)، تحدثنا خلاله عن السعر. إذا تبين الموقف لكي نكون إيجابيين، فسيتم تقديم أفضل الأسعار لشعبنا".



وأضاف أن بلاده لا تعاني من مشاكل في إمداد الوقود الأزرق الروس، لأن أنقرة لم تفرض عقوبات على موسكو.



وتابع "بحلول عام 2023، سننتج الغاز الطبيعي الخاص بنا ونوفره للمواطنين بسعر أرخص بكثير. هذا هو هدفنا. حتى الآن، هذا الاحتياطي الحالي ليس موجهًا للتصدير. لكنني آمل أن نكون قد فتحنا بابا كبيرا جدا لتركيا".



بالإضافة إلى ذلك، قال أردوغان إن الشتاء القادم لأوروبا لن يكون سهلاً بسبب أزمة الطاقة.



بعد بدء العملية الخاصة، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.