العميد صباحي فرد: اذا أراد الصهاينة تسريع زوالهم فلينزلوا الساحة

واكد العميد صباحي فرد ،في تصريحات متلفزة اليوم الجمعة، ان هذا الكيان المحتل والمشؤوم مجبر على الادلاء بمثل هذه التصريحات لاقناع الراي العام الداخلي لكنه يعلم بنفسه انه لا مجال امامه للاستعراض في هذا العالم وهو كالطبل الفارغ.



وتابع " لا ينسى احد حربي 22 و33 يوما ، لقد كان كيان الاحتلال هو من بدأ تلك الحربين وهو قادر فقط على استعراض القوة امام الشعوب المظلومة ومن هو أعزل والنساء والاطفال لكن نهاية تلك الحربين كانت مخجلة وشكلت فضيحة ، لقد توسل الصهاينة بالآخرين لانهاء تلك الحربين والقيام بالوساطة، وان تخرصاتهم في تهديد ايراني هي مجرد هراء".



واشار قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني الى فشل منظومات الدفاع الصاروخي لدى كيان الاحتلال الصهيوني وقال "ان منظومة القبة الحديدية للصهاينة ايضا لا تستطيع اعتراض الصواريخ التي تطلق نحوهم وان جمهورهم وكل العالم يعلمون بذلك".



وتابع العميد صباحي فرد ان قوات الدفاع الجوي الايرانية، هي قوات لا يمكن قياسها مع تخرصات هذا الكيان المشؤوم وان هذا الكيان لم ولن يرتكب مثل هذه الحماقة، لكنني اوجه انذارا جديا بانهم اذا ارادو ارتكاب مثل هذه الحماقة وتسريع زوال كيانهم الزائل، فلينزلوا الساحة.



زيادة مدى منظومة باور 373 للدفاع الجوي



وفيما يتعلق بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "باور 373" الايرانية الصنع قال العميد صباحي فرد ان هذه المنظومة هي نتاج جهود علمية معقدة والتعاون بين قوات الدفاع الجوي للجيش والجامعات ووزارة الدفاع ، وان مدى هذه الصواريخ قد ازداد عن مداها حينما تم ازاحة الستار عنها .



واضاف " ان اعداءنا من خارج الاقليم يتفوهون باشياء غير واقعية احيانا وان احد اقاويلهم هو قولهم بانهم ليسوا بحاجة الى الاقتراب من الاجواء الايرانية وانهم يفعلون فعلهم من بعيد" وتابع " لقد ازدادت قدرات منظومة باور 373 الصاروخية وباتت قادرة على اصطياد طائرات العدو خارج الحدود الايرانية واننا قد انجزنا كافة الاختبارات الاولية لهذه المنظومة بنجاح وسيجري الاختبار النهائي لهذه المنظومة في الايام القادمة وقد بلغ مداها اكثر من 300 كيلومتر".



وشدد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش ان كافة منظومات الدفاع الجوي الايرانية تتمتع بذروة التكنولوجيا العالمية وان منظومة باور 373 هي في مقدمة هذه المنظومات وقد دخلت الخدمة وبعد اجراء هذا الاختبار واحداث تغييرات اساسية واكثر تطورا سيدخل مجددا الخدمة ضمن شبكة الدفاع الجوي.



وشرح قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني ان هناك الان قوتين للدفاع الجوي في ايران اولهما قوة الدفاع الجوي للجيش وثانيهما قوات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجوفضاء للحرس الثوري ، ما حول الدفاع الجوي في البلاد الى سد منيع امام الهجوم المحتمل للاعداء.



واكد العميد صباحي فرد ان قوات الدفاع الجوي وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية هي في الصف الاول والاولوية الاولى، واضاف " لقد كرر سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال السنوات الماضية، الاشارة الى اهمية قوات الدفاع الجوي لاكثر من 600 مرة خلال مناسبات عدة .



الاجواء الايرانية هي الأكثر أمنا في الشرق الاوسط



كما نوه العميد صباحي فرد الى اعلان المنظمة الدولية للملاحة الجوية "ايكائو" بأن الاجواء الايرانية هي الاكثر امنا في الشرق الاوسط وقال " لقد اعلنوا ذلك منذ سنوات وكما قالوا فان سماء ايران هي الاكثر أمنا في الشرق الاوسط ، ومنذ هذا الاعلان فان عدد الرحلات الجوية عبر الاجواء الايرانية قد ارتفع بمعدل 3 او 4 أضعاف" وتابع العميد صباحي فرد "رغم ان ذلك تطلب مضاعفة عمل قوات الدفاع الجوي لكننا قد انجزنا هذا المهام وهذا الأمن في الاجواء ينعكس بشكل ايجابي في الاقتصاد.