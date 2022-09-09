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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 18:46

ملك البحرين يحدد موعد إجراء انتخابات برلمانية

ملك البحرين يحدد موعد إجراء انتخابات برلمانية
وبحسب مصادر صحفية بحرينية، فإن المرسوم الأميري، أمر بإجراء الانتخابات يوم 12 تشرين الثاني المقبل، على أن يفتح باب الترشح يوم 5 تشرين الأول المقبل.

ويشمل أيضا دعوة الناخبين المقيَّدة أسماؤهم في جداول الناخبين (لم يذكر عددهم) للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الموعد المحدد، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة يوم 8 من الشهر ذاته.

وأوضح أنه "في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، تجري الإعادة في 19 تشرين الثاني المقبل، ويسبقها الإعادة في الخارج يوم 15 في الشهر ذاته".

ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002، ويتألف من أربعين عضوا.

يذكر أن النظام البحريني قام بإقصاء المعارضة منذ سنوات وله ملفات سيئة في مجال حقوق الإنسان.

وينتخب أعضاء مجلس البرلمان في البحرين بطريق الانتخاب العام السري المباشر.

وأجريت آخر انتخابات نيابية في المملكة في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
مصدر : وكالات
رقم : 1013563
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