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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 20:07

اللواء علي رشيد:‌ قواتنا المسلحة شهدت نقلة نوعية في مجال التعامل مع التهديدات

اللواء علي رشيد:‌ قواتنا المسلحة شهدت نقلة نوعية في مجال التعامل مع التهديدات
جاء ذلك لدى تفقده معرض المعدات الدفاعية لسلاح البر في الجيش بمدينة اصفهان، مشيدا بالخبراء والمتخصصين الذين بذلوا جهودا مضنية لاقامة هذا المعرض الذي يضم حجما كبيرا من الانجازات التي حققها الجيش في مجال التقنية الدفاعية الحديثة الى جانب القدرات الاخرى في مجال الاستعداد الدفاعي لهذا السلاح.

وتطرق اللواء " رشيد " الى الانجازات التي حققها سلاح البر في الجيش رغم الحظر الظالم الذي يفرضه العدو على الشعب الايراني وذروة الضغوط التي يمارسها على ايران، موضحا أن هذا السلاح أصبح اكثر قوة واقتدارا وانسجاما كي يوجه الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ايران.

وتابع المسؤول العسكري قائلا: ان العدو ينظر لدى تقييمه قدرتنا القتالية الى هيكلية الجيش، حيث أن سلاح البر هو الذي بإمكانه أن يكون قوة رادعة لمواجهة اي عدوان محتمل من خلال رفع مستواه القتالي والدفاعي الامر الذي يحول دون تفكير العدو بالإعتداء على الوطن.

وأشار قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية – القائد العام للقوات المسلحة التي أكد فيها على الدور الكبير الذي يؤديه سلاح البر في الجيش، ورأى أنه لولا هذا السلاح لايمكن تحرير مساحة جغرافية كبيرة في الحرب على الارض.
مصدر : وكالات
رقم : 1013571
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