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الجمعة 9 أيلول 2022 ساعة 21:26

ايران تتوقع الاستغناء عن استيراد القمح في العام القادم

ايران تتوقع الاستغناء عن استيراد القمح في العام القادم
وقال هاشمي في تصريح صحفي ان الحكومة الايرانية رفعت اسعار شرائها لمحصول القمح من المزارعين خلال العام الحالي وان سعر شراء القمح لموسم العام القادم ايضا هو اعلى من اسعار العام الحالي، ولذلك فان المزارعين راضون عن هذه القضية ونتوقع زيادة المساحات المزروعة بالقمح خلال العام القادم، وزيادة في الانتاج ايضا.

واضاف هاشمي ان العام الحالي شهد انتاج 11 مليون طن من القمح واشترت الحكومة نحو 7/5 مليون طن منها من المزارعين لكن في حال استمر مستوى هطول الامطار كما هو فمن المتوقع ان يتجاوز الانتاج الـ 11 مليون طن وتصبح ايران بغنى عن شراء القمح من الخارج في العام المقبل.

كما اشار هاشمي ان وزارة الجهاد الزراعي في ايران بدات بتطبيق خطة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح من دون ري وهذا يعني ايضا مساهمة في زيادة في الانتاج خلال العام القادم.

وفي تاريخ 4 أيلول الحالي أكد المدير التنفيذي للشركة التجارية الحكومية الايرانية سيد سعيد راد، أنه وبشراء 7 ملايين طن من القمح المحلي، وتوفير السلع الاساسية بشكل كامل وتأمين احتياطي التموين الاستراتيجي، باتت البلاد تتمتع بمستوى أمن غذائي مستدام مطمئن.

وأعتبر "سيد سعيد راد" ان اليوم وبسبب المتغيرات المناخية والتطورات الدولية والتذبذبات الاقتصادية صار موضوع تأمين الأمن الغذائي في صلب الاهتمام العالمي أكثر من أي وضت مضى، وبدورها ايران تولي اهتماما بالغا بهذا الموضوع عبر الانتاج وتوفير السلع الاساسية بصفته من أساس الاستقلال والاكتفاء الذاتي.

وأشار أن شراء اكثر من 7.1 مليون طن من القمح المحلي في السنة الجارية بنمو 58 بالمئة على اساس سنوي، وتنفيذ المعالجات اللاحقة الى تحويله الى خبز وبقية المنتجات الاستهلاكية، يعتبر انجازا قيّما تحقق بدعم التسامح والاسناد المثالي من قبل مدافعي الأمن الغذائي في اقصى مناطق البلاد.

هذا وتنفذ الحكومة الايرانية الحالية سياسات تشجيعية للمزارعين لتوفير الأمن الغذائي في البلاد وسط الاوضاع الصعبة الراهنة على الصعيد الدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 1013580
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