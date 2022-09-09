اصابة امرأة بنيران الجيش السعودي في صعدة

وأفادت مصادر صحفية بإصابة امرأة في قرية بني معين بمديرية رازح الحدودية بنيران الجيش السعودي.



وتستمر قوى العدوان في خروقها منذ توقيع الهدنة في 2 أبريل الماضي، الأمر الذي تسبب بسقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.