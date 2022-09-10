أمريکا تهدد بمعاقبة مخالفي سقف أسعار النفط الروسي

وجاء في المواد التي نشرتها الوزارة قبيل تنفيذ المبادرة: "تستطيع البلدان التي توافق على تطبيق سياسة الخدمة البحرية والاستثنائات السعرية وكذلك التي تلتزم بتطبيق قيود الأسعار على الواردات، المشاركة بشكل مباشر في المشاورات حول كيفية تطبيق هذه الآليات".



ووفقا للوزارة، سيسترشد التحالف الخاص بوضع "السقف"، في قراراته بمجموعة من العوامل الفنية وسيعمل بقيادة "منسق" يتم تعيينه على أساس التناوب.



من جانبه، قال بن هاريس مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون السياسة الاقتصادية، إن آلية "السقف" قادرة على العمل دون مشاركة الهند والصين. ويكفي لنجاحها تحقيق الاتفاق حول ذلك على مستوى مجموعة الدول السبع.



ونوه بأن مشاركة الهند والصين، ستضمن عملا "أفضل" لهذه الآلية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تناقش حاليا إمكانية تطبيق عقوبات ثانوية تلزم الدول الأخرى بالانضمام إلى وضع "السقف" للنفط الروسي.



في ذات الوقت، حذرت الخزانة الأمريكية، من أن واشنطن تعتزم معاقبة الأفراد والشركات الذين سيشترون النفط الروسي بسعر أعلى من سقف الأسعار الذي سيتم تحديده.