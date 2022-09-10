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السبت 10 أيلول 2022 ساعة 13:46

وزير الدفاع: الحصول علی التقنيات المتقدمة يصنع الاقتدار أمام الأعداء

وزير الدفاع: الحصول علی التقنيات المتقدمة يصنع الاقتدار أمام الأعداء
وقال العميد "محمدرضا آشتیاني" خلال مشارکته في الاجتماع الاستراتيجي لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني بحضور رئیس منظمة حماية المعلومات ورئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي في الوزارة الدفاع ومعاوني الوزير والرؤساء التنفیذیین للمؤسسات والشركات التابعة لها إن حصول هذه الوزارة على المرتبة الأولى في مهرجان الشهيد رجائي للمرة الألف على التوالي يؤشر على همتها العالیة وحركتها وتطورها المستمر.

وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات في سبيل اعتلاء المثل العلیا للثورة الاسلامیة وتطلعاتها وعظمة وعزة واقتدار الجمهورية الإسلامية الایرانیة وتيئيس الاعداء بجهود مسؤولي ونخب وزارة الدفاع.

واعتبر نجاحات و إنجازات هذه الوزارة نتيجة متابعة نهضة عاشوراء ومحبة الإمام الحسين (عليه السلام) مضیفا أن خبراء صناعة الدفاع وقفوا أمام أمريكا والکیان الصهيوني اقتداءً بالنهضة الحسینیة وواجهوا جمیع انواع الحظر والضغوط.

یذکر أن مهرجان الشهيد رجائي یقام بهدف تقييم الأداء السنوي للأجهزة التنفيذية بالحکومة وتکریم أولئك الذين يبذلون الجهود لتقديم الخدمة ومن أجل إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة تعزيز وتحسين أداء الهيئات التنفيذية على مختلف المستويات.
رقم : 1013686
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