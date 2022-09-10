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السبت 10 أيلول 2022 ساعة 14:11

تجارة ايران غير النفطية مع بقية أعضاء شانغهاي تنمو 31 بالمئة

تجارة ايران غير النفطية مع بقية أعضاء شانغهاي تنمو 31 بالمئة
وأوضح المتحدث " روح الله لطيفي" في بيان اليوم السبت، أن التبادل التجاري بين ايران وبقية الدول الاعضاء بالمنظمة قد سجل 21.415 مليون طن من السلع بقيمة 17.056 مليار دولار بنمو 31 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

وأشار أن حجم صادرات السلع الايرانية لدول منظمة شانغهاي قد بلغ 17.381 مليون طن بقيمة 9.078 مليار دولار بنمو 10 بالمئة على اساس سنوي في مقابل استيراد 4.034 مليون طن بقيمة 7.978 مليار دولار بنمو 68 بالمئة.

ولفت لطيفي الى صادرات ايران لكل من الصين قد سجلت في الفترة المذكورة، 6.722 مليار دولار والهند 729 مليونا وافغانستان 641 مليونا وباكستان 475 مليون دولار وروسيا.

وأضاف بعد روسيا جاءت اوزبكستان بـ 88 مليون دولار وكازاخستان 61.2 مليون وطاجيكستان 45.6 مليون وقرغيزيا 18.4 مليون وبيلاروسيا 7.2 مليون ومنغوليا 156 الف دولار.

وبخصوص واردات ايران من الدول الاعضاء اكد المتحدث أنه قد بلغت بالترتيب 5.518 مليار دولار من الصين، ومن الهند 1.159 مليار، وروسيا 715 مليونا وباكستان 429.3 مليون، وكازاخستان 78.4 مليون دولار فضلا عن أوزبكستان 32.5 مليون، وطاجيكستان 26.2 مليون وافغانستان 10.4 مليون وبيلاروسيا 3.9 مليون دولار وقرغيزيا 2.7 مليون ومنغوليا 1.3 مليون دولار.
رقم : 1013691
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