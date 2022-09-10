وقال انبياء في تصريح له بهذا الصدد: حتى الآن ، تم تصنيع 4 أقمار صناعية في جامعة العلم والصناعة. "نويد" كان أول قمر صناعي تم تصنيعه وإطلاقه في عام 2011. القمر الثاني "مبين" صنع في العام 2013 ، والقمر الصناعي الثالث "ظفر 1" صنع في العام 2019 ، والقمر الرابع هو "ظفر 2".



واضاف رئيس جامعة العلم والصناعة الايرانية: يتم استخدام حوالي 64 قطعة لصنع قمر صناعي. امتياز خاص لجامعة العلم والصناعة الايرانية لصنع الأقمار الصناعية هو أننا نمتلك تقنيات مختلفة ويمكننا تقريبًا تلبية احتياجات البلاد في هذا المجال.



واوضح بان هذه الجامعة رائدة في مجال صنع الاقمار الصناعية في البلاد وتستعين بشخصيات علمية كأساتذة وطلبة دراسات عليا ، وقال: ان هؤلاء العلماء ينشطون ايضا في الجامعات والمراكز الأخرى في مجال الأقمار الصناعية.



وقال: سيتم إطلاق القمر الصناعي "ظفر 2" قريبًا. وبعد إطلاقه سنشرع في صنع أقمار صناعية أخرى.



وقال الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية بهذه الجامعة: لقد جرت مناقشات لنقل التكنولوجيا دوليًا لتقديمها إلى دول أخرى. الآن ، نظرًا للتقدم الذي أحرزته إيران في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ، يمكنها أن تتطور أكثر من خلال نقل التكنولوجيا وتبادلها.



وأكد رئيس جامعة العلم والصناعة الايرانية أن الظروف الحالية هي بحيث جعلت الدول المتقدمة تتنافس مع الدول المماثلة لنا لشراء المنتجات والمعرفة الإيرانية. ولكن بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات الإيرانية مؤخرًا ، فإن الدول الأخرى ليس لديها خيار سوى استخدام معرفتنا التقنية.