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السبت 10 أيلول 2022 ساعة 14:16

اقامة معرض خاص بالمنتجات الايرانية في باكستان

اقامة معرض خاص بالمنتجات الايرانية في باكستان
وافادت معاونية الشؤون العلمية والتقنية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعتبر باكستان جارة إيران الجنوبية الشرقية واحدة من الأسواق المهمة والاستراتيجية لمنتجات الشركات المعرفية الإبداعية والتكنولوجية، وبسبب القواسم الثقافية والحدودية والسياسية والدينية للبلدين، تعد باكستان سوقًا بكرا ومربحة للشركات الإيرانية، يمكن للشركات الإيرانية المعرفية أيضًا توفير منتجاتها عالية الجودة لتحسين حصة إيران في السوق الدولية لهذا البلد.

وبناءً على ذلك، سيُقام معرض إيران التخصصي في مدينة كراتشي الباكستانية، من خلال تعاون مشترك بين مركز التعاملات الدولية للعلوم والتقنية بمعاونية الشؤون العلمية والتقنية برئاسة الجمهورية، وصندوق الابتكار والازدهار، وبموافقة منظمة تنمية التجارة في ديسمبر/كانون الاول المقبل.

وسيستضيف مركز كراتشي للمعارض الدولية للفترة من 16 ولغاية 19 ديسمير /كانون الاول، معرض الشركات الايرانية المعرفية النشطة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة المياه والكهرباء ومواد البناء والمستلزمات والصناعات الزراعية والغذائية والآلات والتعبئة والأجهزة المنزلية والسجاد والثريات.
مصدر : وكالات
رقم : 1013695
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