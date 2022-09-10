الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 أيلول 2022 ساعة 15:14

وزيرة خارجية ألمانيا تصل كييف في زيارة غير معلنة

وزيرة خارجية ألمانيا تصل كييف في زيارة غير معلنة
وقالت بيربوك في بيان «توجهت إلى كييف اليوم (السبت) لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي».

وتوجهت بيربوك إلى كييف من بولندا ليلة الجمعة/ السبت على متن قطار خاص، وبرفقة وفد صغير.

تجدر الإشارة إلى أن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق منذ بداية الحرب في فبراير (شباط) الماضي.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، ومسؤولين آخرين. ولم يتم الإعلان عن باقي برنامج الزيارة حتى الآن، لدواعٍ أمنية.

من جهة أخرى، قال مراقبون دوليون بمحطة زابوريجيا الأوكرانية المحاصرة للطاقة النووية إن الوضع بالمحطة أصبح غير مستقر بشكل متزايد، مع استمرار المخاوف من أن يتسبب القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في حدوث كارثة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكر متخصصون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتمركزون بالمنشأة منذ الأسبوع الماضي أن المحطة لم يعد لديها إمدادات خارجية من الكهرباء لتبريد الأجزاء المركزية لمفاعل ومخلفات نووية، بعدما تسبب القصف في تدمير محطة فرعية في بلدة انرهودار القريبة.

وقال مدير الوكالة رفائيل غروسي في فيينا إن «هذا وضع غير مستدام ويصبح غير مستقر بشكل متزايد»، مجددا طلبه بوقف الأعمال العدائية وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لمنع حدوث كارثة نووية.
مصدر : وكالات
رقم : 1013699
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
تحذيرات سورية لـ"تل أبيب" من اللعب بالنار
تحذيرات سورية لـ"تل أبيب" من اللعب بالنار
10 أيلول 2022
وفاة ملكة الانقلاب و بي بي سي الفارسية تغلق قسم التعليقات خشية الآراء المعارضة
وفاة ملكة الانقلاب و بي بي سي الفارسية تغلق قسم التعليقات خشية الآراء المعارضة
10 أيلول 2022
عقب ضغوط دولية... إسرائيل تعترف بقتل "شيرين أبو عاقلة"
عقب ضغوط دولية... إسرائيل تعترف بقتل "شيرين أبو عاقلة"
10 أيلول 2022
ازواجيّة المعايير في فيسبوك تجاه فلسطين.. حقيقتها وأسبابها؟
ازواجيّة المعايير في فيسبوك تجاه فلسطين.. حقيقتها وأسبابها؟
10 أيلول 2022
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار
10 أيلول 2022
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
10 أيلول 2022
الصين والسعودية نحو تعزيز التعاون الثنائي
الصين والسعودية نحو تعزيز التعاون الثنائي
10 أيلول 2022
الدول الأوروبية.. بحث مستمر عن الدفء قبل الشتاء
الدول الأوروبية.. بحث مستمر عن الدفء قبل الشتاء
9 أيلول 2022
بكشف النقاب عن سفينة "الشهيد سليماني"... السفن الإيرانية جاهزة لحمل الصواريخ الباليستية
بكشف النقاب عن سفينة "الشهيد سليماني"... السفن الإيرانية جاهزة لحمل الصواريخ الباليستية
9 أيلول 2022
فضيحة كبيرة تهز الجيش الإسرائيليّ.. ما علاقة العنصريّة؟
فضيحة كبيرة تهز الجيش الإسرائيليّ.. ما علاقة العنصريّة؟
9 أيلول 2022
أميرعبداللهيان: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء في الملف النووي قيد أنملة
أميرعبداللهيان: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء في الملف النووي قيد أنملة
8 أيلول 2022
كمالوندي: إعادة نظام التحقق السابق تتطلب التزام أطراف الاتفاق بتعهداتها
كمالوندي: إعادة نظام التحقق السابق تتطلب التزام أطراف الاتفاق بتعهداتها
8 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
الصين والسعودية نحو تعزيز التعاون الثنائي