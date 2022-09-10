الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود في الخليج الفارسي

ونقلت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري، اليوم السبت، عن العميد زيراهي، قوله : إن هذه السفينة كانت تهدف إلى نقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى، ولكن تم احتجازها على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران، واعتقل سبعة من افراد الطاقم من الاجانب وتم تسليمهم الى السلطات القضائية.



واضاف : إن قيمة المازوت المحجوز تقدر بنحو 222 مليار ريال.



واعتبر زيراهي أن مكافحة ظاهرة التهريب البحري، وخاصة التهريب المنظم للوقود، من أولويات سلاح البحرية في الحرس الثوري لدعم الإنتاج الوطني وديناميكية الاقتصاد.



وأضاف قائد المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية: منذ بداية عام 1401، ضبطت قوات هذه القيادة في الخليج الفارسي مليون و 555 ألف لتر من الديزل بقيمة 400 مليار ريال ، واعتقلت 24 مهربا وسلمتهم إلى السلطات القضائية.