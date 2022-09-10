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السبت 10 أيلول 2022 ساعة 18:23

الضفة الغربية المحتلة على صفيح ساخن

الضفة الغربية المحتلة على صفيح ساخن
قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي السابقون يرون ان ظاهرة المقاومة الفلسطينية الحالية لم يكن لها مثيل منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2007.

وكما يبدو فان محاولة الحديث عن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية والذي يلوح به قادة الاحتلال الاسرائيلي ليست سوى بربوغندا يحاولون استخدامها في الانتخابات المقبلة.

وقال عصمت منصور الخبير بالشان الاسرائيلي أن: الاحتلال في أزمة حقيقية وتحدي كبير حيث ثبت من خلال هذه العمليات بان سياسته في الاحتواء والتسهيلات قد فشلت بدليل تصاعد العمليات، وسياسة الهجوم وكسر الامواج وعملياته العسكرية قد فشلت ما أضعف سلطته".

منذ انطلاق شرارة عمليات المقاومة في جنين ونابلس وصولا الى رام الله فالخليل يحاول الاحتلال الاسرائيلي تصدير ازمته الحالية نحو السلطة الفلسطينية والتي يتهمها بان ضعفها هو المسبب لما يحدث.

وكما يرى المراقبون فان التلميح والتصريح من قبل الاحتلال تجاه السلطة وتحميلها المسؤولية هو جزء من محاولة جعلها وكيلا امنيا له لا اكثر .

كانت قد نقلت وسائل إعلام في كيان الاحتلال الاسرائيلي، عن مقدّم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر، وأن "إسرائيل أمام ظاهرة مقلقة".

وقال المقدم احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الون أبيتار، لـ"القناة الـ13" الإسرائيلية، إنه "كي نتخذ الإجراءات الصحيحة، يجب أن نشرح الوضع الذي نعيشه الآن. يبدو أنه منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2007، حتى اليوم، لم نشهد مثل هذه الأيام، من حيث تفجر الوضع على الأرض".

وكشفت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية غيلي كوهين، أنّ القيادة الأمنية الإسرائيلية "قلقة جداً" من الوضع القابل للانفجار داخل المدن الفلسطينية.

وقبل أيام، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية هو انتفاضة من نوع آخر تتباين عن انتفاضتي الثمانينيات وعام 2000، وتتميّز بكثرة العنف ضد الجيش".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر مطّلع على الاجتماعات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ورئيسة قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، باربرا ليف، أن الأميركيين قلقون جداً مما يحدث في الضفة الغربية، ويخشون حدوث تصعيد.
رقم : 1013717
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