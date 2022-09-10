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السبت 10 أيلول 2022 ساعة 18:29

الإعلام الأمني العراقية: مقتل 4 داعشيين في ديالى

الإعلام الأمني العراقية: مقتل 4 داعشيين في ديالى
وقالت الخلية في بيان إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تنفذ عملاً متخصصا للمساهمة في ضرب أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم، إذ زود الأبطال في وكالة الاستخبارات بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية بمعلومات غاية بالأهمية عن وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضافت، أن "صقور الجو شرعوا بتنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات اف 16 أسفرت وبحسب المعلومات الأولية عن قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، فيما باشرت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه، كما دمرت القوة 3 دراجات نارية وعددا من العبوات الناسفة وبراميل تحتوي على مواد متفجرة، فضلا عن وكرين للإرهابيين".

وأكدت أن "العمل الأمني متواصل وبوتيرة عالية المستوى وفي مختلف قواطع المسؤولية، ما دام في العراق رجال تعشقهم المواقف البطولية".
مصدر : وكالات
رقم : 1013721
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