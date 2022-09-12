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الاثنين 12 أيلول 2022 ساعة 09:15

قائد الثورة للعراقيين: نشكركم من أعماق القلب

قائد الثورة للعراقيين: نشكركم من أعماق القلب
وأعاد موقع قائد الثورة الاسلامية نشر مقتطف من كلمة سابقة لسماحة آية الله السيد علي خامنئي مخاطبا فيها الشعب العراقي: الشعب الإيراني يشكركم أنتم الإخوة العراقيون الأعزاء بكل كياناتكم، وبشكل خاص أنتم أصحاب المواكب الأربعينية .. نحن نشكركم من أعماق القلب.

قائد الثورة للعراقيين: نشكركم من أعماق القلب

رئيسي يشكر العراق حكومة وشعبا على ضيافة زوار الاربعين

على الصعيد نفسه قدم رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي الشكر والتقدير للعراق حكومة وشعبا لحسن استضافة الزوار الايرانيين المشاركين في زيارة الاربعين.

وفي جلسة مجلس الوزراء مساء الاحد أشار السيد رئيسي إلى المشاركة الكبيرة والحماسية للشعب الايراني في زيارة الأربعين هذا العام، مثمنا جهود العراق لتلبية احتياجات زوار الاربعين.

كما ثمن رئيس الجمهورية وفقا لارنا، جهود جميع الأجهزة التنفيذية والصحية والعسكرية في البلاد ووسائل الإعلام، على المساعدة في إقامة هذا الحدث العالمي بافضل وجه.

وكان المتحدث باسم العتبة الحسينية علي شبر قد رجح في تصريح له، ان تكون زيارة الاربعين في هذه العام هي الاكبر بتاريخ العراق.

وقال شبر في حديثه لوسائل اعلام ، ان ذروة الزيارة بدأت منذ اليوم حيث دخلت اعداد كبيرة من الزائرين بالإضافة الى وصول اعداد هائلة من المشاية العراقيين ودخول اعداد كبيرة من الزائرين عبر الدول الاخرى.

وبين شبر استعدادات العتبة الحسينية الكبيرة في الجوانب الأمنية والصحية وحتى تدخلها بالدعم اللوجستي والبنى التحتية المتمثل بفتح الطرق لتسهيل انسيابية السير للزائرين.
مصدر : وكالات
رقم : 1013924
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