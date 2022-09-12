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الاثنين 12 أيلول 2022 ساعة 09:24

حادث سير في العراق يسفر عن استشهاد واصابة 42 من الزوار

حادث سير في العراق يسفر عن استشهاد واصابة 42 من الزوار
واوضح "العقيد علي محمدي" ان حادث اصطدام بين 3 سيارات في محطة وقود بمدينة الشوملي، ادى الى انفجاز خزان البنزين لاحدى السيارات المنكوبة وبالتالي وقوع انفجار شديد في تلك المنطقة.

ولفت هذا المسؤول، بان الانفجار كان شديدا للغاية وبذلك لم يتم التحديد لحد الان اعداد الزوار الايرانيين والعراقيين الذين راحوا ضحية هذا الحادث؛ معربا عن تقديره بوجود رعايا ايرانيين بين هؤلاء الضحايا.

وصرح المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني في ايلام، بأن قوات الاغاثة التابعة للهلال الاحمر العراقي حاضرة في منطقة الانفجار؛ مؤكد بانه اذا اقتضت الضرورة سيتم ارسال معدات اغاثية من جانب ايران ايضا.
رقم : 1013925
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