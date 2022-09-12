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الاثنين 12 أيلول 2022 ساعة 13:25

إصابة 3 من قوات حفظ السلام الأممية في مالي

إصابة 3 من قوات حفظ السلام الأممية في مالي
ولم تحدد "مينوسما" جنسيات المصابين ولا مدى خطورة إصاباتهم.

وعلى غرار الجيش المالي، تستهدف "مينوسما" في شكل منتظم بهجمات يشنها متمردون يحاربون أي وجود أجنبي في البلاد.

وتقاتل مالي حركات تمرد انفصالية وارهابية منذ عام 2012. وأدت أعمال العنف التي بدأت في الشمال ثم امتدت إلى وسط البلاد، إلى مقتل آلاف المدنيين والجنود وتشريد مئات الآلاف غيرهم.

وأنشئت "مينوسما"، بعثة الأمم المتحدة الموحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، العام 2013.

وتعد البعثة من أكبر عمليات حفظ السلام الأممية، حيث تم نشر أكثر من 17 ألف جندي وشرطي ومدني ومتطوع حتى مايو، وفقا لموقع البعثة الإلكتروني.
مصدر : وكالات
رقم : 1013962
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