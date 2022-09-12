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الاثنين 12 أيلول 2022 ساعة 13:29

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفًا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفًا
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان صحفي، أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، الشاب يزن عابدين أحد عمال "النظافة" في الأقصى عند دخوله من باب حطة، واقتادته إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت، بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، ويستمر حتى أكتوبر القادم.

وستشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على الأقصى، من اقتحامات للمسجد، ونفق في البوق، وذبح للقرابين، والرقص واستباحته سعيًا لتهويده بالكامل وفرض واقع جديد فيه.

وقدمت الجماعات المتطرفة التماسًا لمحكمة الاحتلال العليا للمطالبة بالسماح لها بالنفخ في البوق في المسجد الأقصى في "رأس السنة العبرية" واداء طقوسهم الخاصة، زاعمة في التماسها أنه "لا يوجد شيء اسمه الوضع القائم".
مصدر : وكالات
رقم : 1013965
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